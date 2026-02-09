Le mamme di Fuorigrotta e Bagnoli scendono in piazza per salvare il reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Napoli. Hanno scritto a Fico, chiedendo di non trasferire i pediatri e di mantenere aperto il servizio. Le famiglie sono preoccupate per i bambini e vogliono evitare che la chiusura comprometta le cure nel quartiere. La mobilitazione continua mentre le istituzioni valutano le decisioni sul futuro dell’ospedale.

«Il reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo non deve chiudere». L’appello è stato lanciato dalle mamme dei quartieri Fuorigrotta e Bagnoli che hanno coinvolto i comitati cittadini fino a un grande coro di voci in protesta insieme ai sindacati del comparto sanitario e a rappresentanti istituzionali come Vincenza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli. La possibilità che il reparto possa essere trasferito preannuncia una battaglia per le mamme che sono già sul piede di guerra perché “non si può privare l’unico ospedale di riferimento per la periferia occidentale dell’assistenza a una categoria fragile come i bimbi”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Ospedale San Paolo a Napoli, appello a Fico: «Non trasferite i pediatri»

Un nuovo episodio di violenza si è verificato all'ospedale San Paolo di Napoli, con un infermiere aggredito durante il suo turno di lavoro.

Un'ulteriore aggressione si è verificata all'ospedale San Paolo di Napoli, coinvolgendo un infermiere colpito al torace.

