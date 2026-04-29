Civitavecchia nasce Leandro | primato medico al San Paolo

A Civitavecchia, il 29 aprile, è nato un bambino di nome Leandro presso l'ospedale San Paolo, segnando il primo caso di parto con epidurale nella struttura. L'evento ha attirato l'attenzione locale, rappresentando un nuovo passo per l'ospedale in termini di procedure e servizi offerti. La nascita è avvenuta senza complicazioni e ha attirato i primi commenti delle persone presenti in reparto.

? Cosa sapere Il 29 aprile a Civitavecchia nasce Leandro con il primo parto con epidurale al San Paolo.. L'introduzione dell'analgesia epidurale al San Paolo garantisce nuovi standard di assistenza alle partorienti locali.. Il piccolo Leandro Murante è venuto al mondo oggi, 29 aprile 2026, intorno alle ore 14:30, presso il reparto maternità dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, segnando un traguardo clinico senza precedenti per la struttura cittadina. La nascita del neonato, che pesa 3,750 kg, non rappresenta solo un momento di per la famiglia, ma costituisce un primato medico per l’intera comunità locale: si tratta infatti del primo parto avvenuto nel nosocomio civile con l’applicazione dell’analgesia epidurale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civitavecchia, nasce Leandro: primato medico al San Paolo Notizie correlate Civitavecchia, primo nato con l’epidurale all’ospedale San PaoloCivitavecchia, 29 aprile 2026 – Una nascita che profuma di storia e innovazione quella avvenuta oggi, poco dopo le 14:30, presso il reparto maternità... San Leandro di Siviglia (13 marzo), vescovo che guidò la conversione dei VisigotiNel Venerdì della III settimana di Quaresima (13 marzo 2026) la Chiesa propone, tra i santi ricordati oggi, la figura di San Leandro di Siviglia,... Altri aggiornamenti All’ospedale San Paolo nasce Leandro: primo parto con epidurale a CivitavecchiaUn importante traguardo per la sanità locale: all’Ospedale San Paolo è venuto alla luce il piccolo Leandro, primo neonato nato con la partoanalgesia. Un evento che segna un passo concreto per il Punto ... trcgiornale.it Nascita Leandro, Forza Italia Civitavecchia: Traguardo importante per San Paolo e genitoriIl coordinamento di Forza Italia Civitavecchia esprime le più sincere congratulazioni alla Direzione della Asl Roma 4, a tutto il personale sanitario dell’Ospedale San Paolo e alla famiglia del piccol ... terzobinario.it