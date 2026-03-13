Il 13 marzo 2026, nella giornata dedicata a San Leandro di Siviglia, la Chiesa ricorda il vescovo che guidò la conversione dei Visigoti. San Leandro fu una figura centrale nella storia religiosa della penisola iberica, riconosciuto come un pastore saggio e influente durante un periodo di cambiamenti significativi. La sua figura viene celebrata come protagonista di una svolta epocale per la fede locale.

Nel Venerdì della III settimana di Quaresima (13 marzo 2026) la Chiesa propone, tra i santi ricordati oggi, la figura di San Leandro di Siviglia, pastore saggio e protagonista di una svolta epocale per la fede nella penisola iberica. Nato a Cartagena attorno alla metà del VI secolo, di famiglia romana e cristiana, Leandro si fece monaco e, verso il 577-578, fu chiamato alla cattedra di Siviglia. Fratello di sant’Isidoro, di san Fulgenzio e di santa Fiorentina, comprese che la cura del gregge passava anche attraverso l’unità dottrinale e la formazione del clero. All’epoca la Spagna visigota era in gran parte segnata dall’ arianesimo. Con predicazione, dialogo e dottrina, Leandro favorì conversioni importanti, tra cui quella del principe Ermenegildo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

San Leandro di Siviglia (13 marzo), vescovo che guidò la conversione dei Visigoti

