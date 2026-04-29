Un cittadino kosovaro è stato arrestato a Civezzano il 27 aprile dopo aver compiuto una rapina con un coltello e aver tentato di rubare un'auto. L'uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo un inseguimento nelle vie del paese. La vicenda si è conclusa con il suo fermo e il recupero degli oggetti sottratti. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

? Cosa sapere Civezzano, arrestato cittadino kosovaro per furto in auto e rapina con coltello il 27 aprile.. Carabinieri recuperano refurtiva e sequestrano arma bianca dopo inseguimento in centro commerciale.. Il pomeriggio del 27 aprile un giovane cittadino kosovaro, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri dopo una serie di crimini avvenuti a Civezzano, tra furti e una rapina con minaccia. Tutto ha avuto inizio con una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, che ha segnalato un colpo ai danni di un’auto parcheggiata in piazza Santa Maria. In quel luogo, il ladro ha infranto il vetro del veicolo per sottrarre una borsa lasciata all’interno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civezzano, arrestato il rapinatore col coltello: furti e inseguimento

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