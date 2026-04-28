A Sassari, un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver commesso tre rapine utilizzando un martello. L’arresto si è verificato in periferia dopo un breve conflitto con gli agenti, durante il quale ci sono stati feriti da entrambe le parti. L’individuazione dell’uomo è arrivata a seguito di un’indagine sui reati commessi nelle ultime settimane nella zona.

? Cosa sapere Sassari, la Squadra mobile arresta un uomo accusato di tre rapine con il martello.. L'arresto avviene in periferia dopo uno scontro con gli agenti e ferimenti riportati.. La Squadra mobile della questura di Sassari ha arrestato un uomo già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver messo in atto almeno tre rapine in pochi giorni colpendo i commercianti locali con un martello. Il modus operandi del malvivente si basava su rapidità e intimidazione: l’individuo arrivava nei negozi su uno scooter, scendeva indossando un casco da motociclista e un fazzoletto per nascondere il volto. Una volta all’interno dei locali commerciali, minacciava i titolari e i commessi con un martello, svuotando le casse dei contanti e sottrarre anche confezioni di sigarette e altri oggetti di valore prima di fuggire.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, arrestato il rapinatore col martello: agguato alla Mobile

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