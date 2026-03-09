Scaricano elettrodomestici e rifiuti in strada | sporcaccioni beccati dalla videosorveglianza

Due persone sono state sorprese dalla videosorveglianza di San Severo mentre abbandonavano elettrodomestici e rifiuti lungo le strade della città. Il Corpo di Polizia locale ha accertato i casi, che si sono verificati in momenti diversi e coinvolgono veicoli differenti. Le autorità hanno avviato le procedure per identificare i responsabili e adottare le misure previste dalla legge.

Due nuovi episodi di abbandono illecito di rifiuti a San Severo. Grazie alle telecamere è stato documentato il deposito irregolare di materiali vari, inclusi rifiuti Raee, nelle vicinanze del centro Per tali condotte sono state elevate due sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 255, commi 1 e 2, del D.lgs. 1522006, per un importo complessivo pari a mille euro. Contestualmente, in applicazione delle disposizioni vigenti, è stato disposto il fermo amministrativo dei due veicoli utilizzati per l’illecito. L’attività è stata resa possibile grazie all’impiego dei sistemi di videosorveglianza in dotazione al Comando di Polizia locale, ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Automobilisti foggiani indisciplinati: 45mila multe in un anno. Oltre 1200 sporcaccioni beccati dalle fototrappoleLa ricorrenza è stata anche occasione per fare il punto sull’attività svolta in città, con gli interventi della sindaca Maria Aida Episcopo,... Abbandonano rifiuti per strada ma “dimenticano” dei documenti: beccati, sanzioni fino a 18mila euroCesano Boscone (Milano) – Sanzionati e denunciati, gli incivili beccati dalla Polizia locale ora rischiano grosso, come tutti i vandali che... Tutto quello che riguarda Scaricano elettrodomestici Temi più discussi: Grosseto, svuotano cantine a pagamento e scaricano la spazzatura in pineta; Lotta infinita contro i pirati ambientali; Scarica rifiuti in strada e fugge: beccato e costretto a ripulire tutto. Chiaramonte, scaricano rifiuti di ogni tipo nel terreno di proprietàUna residente della contrada Donnagona, nel territorio di Chiaramonte Gulfi, ha denunciato pubblicamente sui social l’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti all’interno della sua proprietà di campa ... lasicilia.it Rifiuti scaricati nel parcheggio dell’Hotel HouseNel parcheggio dell’Hotel House ci sono ignoti che scaricano rifiuti di ogni genere. L’area in questione è stata data in comodato d’uso al Comune che però non fa nulla, visto che lì intorno sono state ... ilrestodelcarlino.it CucinoSano. . Ragasse se c’è una cosa che in cucina uso tutti i giorni, è decisamente la lavastoviglie. E come sapete, anche questa è AEG: la AEG ComfortLift di AEG. AEG è la mia scelta per tutti gli elettrodomestici in cucina, perché quando cucini tanto co - facebook.com facebook