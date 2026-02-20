Cane ‘addestrato’ ad abbandonare i rifiuti per strada | l’incredibile storia a Catania

Un cane addestrato a lasciare i rifiuti per strada ha attirato l’attenzione a Catania. La scena, ripresa dalle telecamere nel rione San Giorgio, mostra l’animale che porta i rifiuti e li abbandona in punti precisi. La scoperta ha suscitato sdegno tra i residenti, che ora chiedono interventi per evitare ulteriori comportamenti simili. La vicenda ha fatto il giro dei social, dove molti utenti si sono espressi con rabbia e preoccupazione.

Catania, 20 febbraio 2026 – Un cane ‘addestrao’ ad abbandonare i rifiuti per strada. Una scena che ha dell’incredibile quella ripresa dalle telecamere nel rione San Giorgio di Catania, che ha poi deciso di denunciare l’accaduto sui social. Dai filmati si vede un cagnolino di piccola taglia portare in bocca un sacchetto di rifiuti e depositarlo in un'area trasformata in discarica abusiva. E non è stato un episodio isolato; la stessa scena è stata immortalata ma per due giorni di fila. Per il Comune di Catania, sarebbe una tecnica escigitata dal proprietario del cagnolino per buttare illegalmente i rifiuti senza essere ripreso dalla telecamera di sorveglianza dell'Ente.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cane ‘addestrato’ ad abbandonare i rifiuti per strada: l’incredibile storia a Catania Leggi anche: “Cane addestrato ad abbandonare rifiuti per eludere le telecamere”: la video-denuncia del comune di Catania Leggi anche: Catania, immortalato il cane addestrato per lasciare i rifiuti in strada Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cane addestrato ad abbandonare rifiuti per eludere le telecamere: la video-denuncia del comune di Catania; A Catania il cane addestrato da uno sporcaccione ad abbandonare rifiuti per eludere le telecamere. Il video; Catania, immortalato il cane addestrato per lasciare i rifiuti in strada; Addestra il cane ad abbandonare rifiuti in strada per non essere scoperto, il Comune: L'ingegno non è alibi per inciviltà. Cane addestrato ad abbandonare rifiuti per eludere le telecamere: la video-denuncia del comune di CataniaUn cagnolino immortalato dalle telecamere mentre abbandona spazzatura in via Pulacara. Il Comune: L'ingegno non è alibi per l'inciviltà ... ilfattoquotidiano.it Cane addestrato a gettare i rifiuti per eludere la sorveglianza, incastrato dalle telecamere di sicurezzaAveva addestrato il suo cagnolino ad abbandonare la spazzatura in una piccola aerea trasformata in discarica abusiva ma il quattro zampe è ... notizie.tiscali.it Per il Comune la responsabilità ricade sul proprietario dell’animale, che avrebbe addestrato il cane al “trasporto” dei sacchetti per evitare di essere ripreso dagli occhi elettronici. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più impor - facebook.com facebook A Catania un cane è stato addestrato a gettare i rifiuti in una discarica abusiva per eludere la sorveglianza #ANSA x.com