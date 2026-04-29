Secondo un rapporto di Cittadinanzattiva, circa un cittadino su tre ha incontrato difficoltà nel trovare i farmaci necessari. L’associazione evidenzia che questi ritardi hanno avuto ripercussioni sulla continuità delle cure, con casi in cui si sono verificati ritardi o interruzioni nell’assistenza farmacologica. La questione riguarda diverse zone e tipologie di farmaci, evidenziando una problematica diffusa nel sistema di distribuzione.

Non tutti i cittadini riescono a reperire i farmaci di cui hanno bisogno. Lo denuncia Cittadinanzattiva con ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. Servizio di Cesare Cavoni TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Cittadinanzattiva: 1 cittadino su 3 ha problemi a reperire farmaci

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