Cittadinanzattiva Treviso | Il Giubileo ha perso la speranza

Cittadinanzattiva Treviso denuncia che il Giubileo della Speranza ha deluso le aspettative, perché non ha portato i cambiamenti sperati nella comunità. La loro analisi si basa sui pochi miglioramenti concreti riscontrati nei quartieri più svantaggiati di Treviso, dove ancora mancano servizi essenziali. La realtà mostrata dall’associazione conferma che, a quasi un anno dalla fine del Giubileo, sono pochi i segnali di speranza avviati sul territorio.

Giubileo della Speranza: Tra Ideali e Realtà, la Valutazione Amara di Cittadinanzattiva Treviso. Treviso – A quasi un anno dalla conclusione del Giubileo Ordinario 2025, dedicato al tema della Speranza, l'associazione Cittadinanzattiva di Treviso solleva forti dubbi sull'effettivo impatto dell'iniziativa. L'analisi, resa pubblica oggi, 15 febbraio 2026, evidenzia un divario significativo tra le aspettative generate e i risultati concreti, lasciando un senso di incompiutezza tra gli operatori sociali e i volontari che si dedicano quotidianamente alle fasce più fragili della popolazione. Un Bilancio Agrodolce: L'Impegno della Chiesa e le Limiti del Contesto Sociale.

Il Giubileo rappresenta un momento di riflessione e rinnovamento spirituale, come sottolineato da Papa Leone XIV.

