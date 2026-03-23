Affluenza record a Modena un cittadino su sette ha votato al referendum

Superato il 70% nel capoluogo, a Formigine e Castelnuovo. Numeri più bassi in Appennino Le urne per il referendum costituzionale sulla giustizia si sono definitivamente chiuse alle ore 15 di questo lunedì, consegnando agli archivi una tornata elettorale caratterizzata da una partecipazione ben superiore alle aspettative della vigilia. Sebbene la natura della consultazione non prevedesse il raggiungimento di alcun quorum di validità, i cittadini della provincia di Modena hanno risposto in massa alla chiamata alle urne. Una partecipazione ben superiore a quella nazionale, con un media complessiva del Paese che si ferma poco sotto il 59%. Il dato definitivo dell'affluenza sull'intero territorio provinciale si è infatti attestato a un eccellente 67,19%. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Referendum, che exploit . Modena corre a votare. La città sfiora il 60%. Tra le prime in ItaliaAlta affluenza in tutta la provincia, con medie superiori a quelle nazionali. Record di votanti nel capoluogo. Tutti i comuni superano il 40 per cento . msn.com

Referendum Giustizia: Modena traina l’affluenza, Carpi in vettaMentre il resto d’Italia procede a rilento, la provincia di Modena risponde con decisione alla chiamata alle urne per il referendum sulla giustizia ... sulpanaro.net

#Referendumgiustizi2026, affluenza da record e primi exit poll: gli aggiornamenti in diretta facebook

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