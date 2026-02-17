La Città Metropolitana di Napoli con il Vicesindaco Cirillo al Carnevale di Palma Campania | Tra i più belli d’Italia patrimonio immateriale nazionale
Il Vicesindaco Cirillo ha partecipato al Carnevale di Palma Campania, uno degli eventi più belli d’Italia, per rafforzare il legame tra amministrazione e tradizione. La manifestazione, che richiama migliaia di visitatori ogni anno, si svolge tra carri allegorici colorati e sfilate di gruppi mascherati. La Città Metropolitana di Napoli decide di sostenere questa tradizione, riconoscendone il valore come patrimonio immateriale del Paese.
“Sosteniamo un’eccellenza artistica nazionale, fatta di storia e straordinaria creatività”. La Città Metropolitana di Napoli rinnova il suo convinto sostegno al Carnevale di Palma Campania, una delle manifestazioni storiche più prestigiose del territorio e dell’intero panorama nazionale. Alla Messinscena delle Quadriglie, celebratasi nella serata di ieri, ha preso parte il Vicesindaco Metropolitano, Giuseppe Cirillo, che, accolto dal Sindaco Nello Donnarumma, ha sottolineato il valore identitario e l’impatto culturale di un evento che affonda le radici in una tradizione plurisecolare. “ Il Carnevale di Palma Campania rappresenta il cuore pulsante di una comunità che ha saputo trasformare una festa popolare in una forma d’arte complessa e raffinata”, ha affermato il Vicesindaco Cirillo nel corso del suo saluto istituzionale al pubblico che ha seguito numerosissimo l’evento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
