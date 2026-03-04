Concorso nazionale Tricolore Vivo edizione numero 20 in collaborazione con la Città Metropolitana di Palermo

L’associazione Tricolore Vivo e l’AGe, Associazione Italiana Genitori Regione Sicilia, collaborano con la Città Metropolitana di Palermo e il CeSVoP per organizzare la ventesima edizione del concorso nazionale “Tricolore Vivo” dedicato alle scuole di tutta Italia per l’anno scolastico 20252026. Questa iniziativa, arrivata alla sua ventesima edizione, coinvolge studenti di ogni ordine e grado.

L’associazione Tricolore Vivo e l’AGe, Associazione Italiana Genitori Regione Sicilia, in collaborazione con la Città Metropolitana di Palermo e il CeSVoP, promuovono per l’anno scolastico 20252026 la ventesima edizione del concorso nazionale “Tricolore Vivo”, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio italiano.Questa edizione assume un significato ancora più profondo perché coincide con l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Il concorso nasce con la finalità di avvicinare bambini e ragazzi alla Costituzione, all’Inno nazionale e al Tricolore, simboli fondativi della nostra identità e dell’unità del Paese, valorizzando la creatività e la libertà espressiva degli studenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

