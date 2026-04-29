È stata presentata una nuova versione dell'auto elettrica, denominata ë-C3 Urban Range, che si distingue per una batteria più piccola rispetto al modello standard. Questa modifica consente di ottenere prezzi mediamente inferiori di circa 2.500 euro rispetto alla versione tradizionale. La vettura mantiene le caratteristiche principali del modello, ma si rivolge a chi cerca un'opzione più accessibile nel segmento delle auto elettriche.

Un modello il cui successo commerciale è in costante ascesa: con ë-C3 "Urban Range", Citroën rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come riferimento della mobilità elettrica accessibile, un percorso che trova conferma anche nei recenti risultati commerciali della Casa. Citroën ë-C3 è infatti la vettura elettrica più venduta nel suo segmento in Italia, con una quota di mercato che ha raggiunto l'8% tra le passenger car, in crescita di 2,7 punti rispetto dodici mesi fa. Prodotta in Europa, la nuova ë-C3 "Urban Range" rappresenta una passaggio importante all'interno del processo di transizione energetica, poiché l'auto combina tecnologia, affidabilità e accessibilità economica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Citroën ë-C3 Urban Range: arriva la versione più economica dell'elettrica

Essai Citroën ë-C3 Urban Range : que vaut la plus abordable des C3 électrique

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