cispadana ora un cambio di marcia

Tra Ponte Nuovo e Cispadana si discute di un nuovo sviluppo infrastrutturale che riguarda l’Alto Ferrarese e, in particolare, la città di Cento. L’attenzione si concentra sulla realizzazione di opere strategiche per migliorare i collegamenti tra le zone interessate. Questi interventi fanno parte di un progetto volto a potenziare le connessioni e a sostenere i futuri sviluppi nell’area.

Tra Ponte Nuovo e Cispadana, il futuro dell’Alto Ferrarese e – in particolare – di Cento, passa dalla realizzazione delle infrastrutture strategiche. Il primo, oggetto da pochissimo di un robusto intervento portato avanti dall’amministrazione Accorsi per "risolvere prima di tutto un problema di sicurezza". La seconda oggetto di un dibattito ormai ultra trentennale. Sono stati questi i temi al centro della serata organizzata dalla sezione centese di Confartigianato l’altro giorno al circolo Ugo Bassi durante la quale, oltre agli imprenditori e ai vertici associativi locali e provinciali, si sono confrontati il primo cittadino Edoardo Accorsi e il vicepresidente della Provincia, Alessandro Guaraldi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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