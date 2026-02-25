cerbaia momento chiave serve un cambio di marcia

Il Cerbaia, sotto la guida del presidente Luca Presciutti, ha perso terreno nel campionato, a causa di una serie di sconfitte consecutive. La squadra fatica a trovare il ritmo giusto e rischia di perdere punti preziosi nelle prossime partite. I giocatori cercano di rimanere concentrati, ma le recenti difficoltà evidenziano la necessità di un cambio di atteggiamento. Ora, bisogna capire come reagiranno nel prossimo match.

Dall’inizio del girone di ritorno, il Cerbaia del presidente Luca Presciutti si è smarrito in un vicolo cieco. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: otto giornate senza vittorie, con un magro bottino di appena due pareggi che ha congelato una classifica fattasi improvvisamente spietata. In un girone B dove regna un equilibrio così sottile, il passaggio a vuoto del Cerbaia è costato carissimo, facendogli perdere terreno prezioso. La caduta libera ha portato la squadra di Francesco Sacconi (nella foto) all’ultimo posto solitario, staccata di due lunghezze dai Colli Marittimi. Un ruolino di marcia allarmante che mette a serio rischio la permanenza in categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

