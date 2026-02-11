Il Giugliano si allontana sempre di più dalla salvezza. Dopo la sconfitta in trasferta contro il Sorrento, la squadra rimane ultima in classifica con 21 punti. La situazione si fa complicata e ora serve un cambio di passo per risalire la china.

Tempo di lettura: 2 minuti Si complica la strada per la salvezza del Giugliano che dopo l’ultimo ko nella trasferta di Potenza contro il Sorrento resta ultimo in classifica a 21 punti. L’avvento in panchina di mister Romano sembrava aver dato una scossa con tre risultati utili di fila ad una squadra profondamente rivoluzionata dal mercato di gennaio, ma lo scivolone di ieri ha fatto ripiombare i gialloblù in crisi in un turno che ha visto perdere Trapani (25), Siracusa (22) e Foggia (22), vale a dire le tre squadre che precedono in classifica i campani. Tirando le somme, quello visto contro il Sorrento è stato un Giugliano vivo e in palla, ma con qualche amnesia di troppo che è risultata a conti fatti decisiva come in occasione del gol dei rossoneri agevolato da una dormita generale della difesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Giugliano, per la salvezza serve un cambio di marcia

Approfondimenti su Giugliano Potenza

La stagione della Roma si fa sempre più complessa, con poche vittorie contro le grandi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giugliano Potenza

Argomenti discussi: Serie C, risultati e classifica della 24° giornata: sorpasso Benevento sul Catania. Salernitana altro stop, solo 1-1 col Giugliano; Serie C, gir. C: continuità Crotone, il Giugliano non demorde, bene Casarano e Casertana. E martedì si torna in campo; Napoli-Giugliano 3-1, l'allenamento congiunto a Castel Volturno: in gol Giovane e Alisson; Dove vedere Salernitana-Giugliano in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Diretta/ Sorrento Giugliano (risultato finale 1-0): il gol di Crecco vale tre punti (10 febbraio 2026)Diretta Sorrento Giugliano/ Streaming video tv: gara molto importante per il periodo recente e per la classifica generale (Serie C, 10 febbraio 2026) ... ilsussidiario.net

Serie C, le altre partite del pomeriggio: Altamura batte Latina, Sorrento ok sul GiuglianoStampa Nel pomeriggio di oggi, in contemporanea con Trapani–Benevento finita 5-0 per gli stregoni che ormai sono in fuga, si sono disputate tre gare valide per la 26ª giornata del girone C di Serie C ... salernonotizie.it

Serie C, le altre partite del pomeriggio: Altamura batte Latina, Sorrento ok sul Giugliano - facebook.com facebook