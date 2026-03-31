Gigetto FdI attacca | Lo studio di fattibilità c' è già dalla sinistra sperpero di denaro

Il gruppo di Fratelli d'Italia ha commentato la proposta avanzata dai rappresentanti del centrosinistra riguardo al progetto della linea ferroviaria tra Modena e Sassuolo. Secondo il partito, lo studio di fattibilità esiste già e criticano le iniziative del passato che, a loro avviso, hanno causato sprechi di risorse pubbliche. La discussione sulla questione si è accesa in vista delle decisioni future sul progetto.

Fratelli d'Italia interviene sulla recente proposta dei gruppi del centrosinistra dei comuni interessati dal percorso della linea ferroviaria Modena-Sassuolo. Lo fa con Elisa Rossini vicecapogruppo in Consiglio comunale a Modena, che attacca frontalmente la maggioranza sulla gestione di questo tema che si dibatte da decenni: "La sinistra modenese ama farsi portare a spasso quando si tratta dei problemi della città da Bologna e questo accade da anni anche per quanto riguarda la linea ferroviaria Modena- Sassuolo". "Il 17 gennaio 2019 la Giunta modenese approvò un protocollo d’intesa con Ferrovie Emilia Romagna finalizzato ad individuare soluzioni adeguate per migliorare la sicurezza della linea ferroviaria e minimizzare le interferenze con il traffico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Gigetto, FdI attacca: “Lo studio di fattibilità c'è già, dalla sinistra sperpero di denaro" Articoli correlati Siccità, la risposta è un maxi-bacino: pronto lo studio di fattibilità per il nuovo invasoUn incontro operativo per definire i dettagli dell'infrastruttura che sarà un lago di undici ettari per garantire sostenibilità alle coltivazioni con... Leggi anche: Pontremoli: ordinanza limita l’utilizzo del Ponte Alcide De Gasperi dopo lo studio di fattibilità