Pontremoli | ordinanza limita l’utilizzo del Ponte Alcide De Gasperi dopo lo studio di fattibilità

Dopo un’analisi di VEGA Engineering, il Comune di Pontremoli ha deciso di limitare subito l’uso del Ponte Alcide De Gasperi. La struttura presenta problemi che potrebbero mettere a rischio la sicurezza, così l’ordinanza è stata firmata di corsa per evitare incidenti. Da oggi, il traffico sul ponte sarà ridotto e le verifiche continueranno per capire come intervenire al meglio.

**Pontremoli, il ponte Alcide De Gasperi entra in una nuova fase di limitazioni.** Lo studio di fattibilità condotto da VEGA Engineering ha evidenziato criticità strutturali che hanno portato l’amministrazione comunale a emettere un’ordinanza immediata, con effetto subito. Il Ponte Alcide De Gasperi, un’infrastruttura cruciale per la circolazione cittadina, ora è soggetto a restrizioni severe: divieto di passaggio per mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate, limite di velocità a 30 kmh, e un restringimento della carreggiata a tre metri per ogni senso di marcia. Le nuove norme, che entrano in vigore immediatamente, non soltanto limitano l’uso del ponte, ma lo fanno per motivi di sicurezza, in attesa di un intervento strutturale definitivo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

