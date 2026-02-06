Pontremoli | ordinanza limita l’utilizzo del Ponte Alcide De Gasperi dopo lo studio di fattibilità

Dopo un’analisi di VEGA Engineering, il Comune di Pontremoli ha deciso di limitare subito l’uso del Ponte Alcide De Gasperi. La struttura presenta problemi che potrebbero mettere a rischio la sicurezza, così l’ordinanza è stata firmata di corsa per evitare incidenti. Da oggi, il traffico sul ponte sarà ridotto e le verifiche continueranno per capire come intervenire al meglio.

**Pontremoli, il ponte Alcide De Gasperi entra in una nuova fase di limitazioni.** Lo studio di fattibilità condotto da VEGA Engineering ha evidenziato criticità strutturali che hanno portato l’amministrazione comunale a emettere un’ordinanza immediata, con effetto subito. Il Ponte Alcide De Gasperi, un’infrastruttura cruciale per la circolazione cittadina, ora è soggetto a restrizioni severe: divieto di passaggio per mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate, limite di velocità a 30 kmh, e un restringimento della carreggiata a tre metri per ogni senso di marcia. Le nuove norme, che entrano in vigore immediatamente, non soltanto limitano l’uso del ponte, ma lo fanno per motivi di sicurezza, in attesa di un intervento strutturale definitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Pontremoli Ponte Crotone: piazza Alcide De Gasperi chiusa al traffico veicolare per limitare la circolazione Questa mattina a Crotone, il Comune ha deciso di chiudere al traffico veicolare piazza Alcide De Gasperi per limitare la circolazione. Covid, l’aspirina agisce sul virus e limita il danno ai polmoni: lo studio del Mario Negri Uno studio dell’Istituto Mario Negri di Bergamo evidenzia come l’aspirina possa intervenire sul virus Covid-19, limitando il danno ai polmoni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pontremoli Ponte Argomenti discussi: Pontremoli, concluso lo studio sul Ponte Alcide De Gasperi, entra in vigore l’ordinanza che ne limita l’utilizzo; Ponte De Gasperi, Pontremoli: in vigore i limiti al transito dopo lo studio strutturale. Pontremoli, concluso lo studio sul Ponte Alcide De Gasperi, entra in vigore l’ordinanza che ne limita l’utilizzoPONTREMOLI – A conclusione della Valutazione della sicurezza secondo NTC 2018 (Testo aggiornato delle norme ... msn.com Espressioni Moda Sofia Parrucchiere. . Hai paura di schiarire i capelli sottili ed ottenere il colore dei tuoi sogni Erika ha percorso quasi 80 km per esaudire il suo desiderio 347 157 52 80 0444 89 69 13 Via Alcide De Gasperi, 10 Ponte di Barbarano, facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.