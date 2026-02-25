Comune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini Napoli: Ospedale San Giovanni Bosco, favori al clan Contini. Ricoveri e certificazioni illegittimi, tra gli indagati un avvocato Fernando Errico (Forza Italia) sostiene l’appello di Coldiretti per un utilizzo strategico della Diga di Campolattaro a beneficio Capaccio Paestum, i consiglieri comunali: “Gravissime interferenze sul PUC” l’amministratore della Paistom travalica il suo ruolo” UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Carta Docente 2026: tra tagli, ritardi e nuove regole. Cosa cambia davvero per docenti e precari Servizi sospesi nell’Ambito C06: famiglie senza assistenza e richiesta di intervento urgente alla Regione Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Ambito C06, Palumbo (CISAL Caserta) scrive al Capogruppo FdI in Regione CampaniaFerdinando Palumbo, segretario della CISAL Caserta, ha scritto una lettera al Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Campania per chiedere chiarimenti sulle politiche occupazionali.

Sospensione dei Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati: la Cisal scrive al capogruppo di Fdi in RegioneFerdinando Palumbo, segretario della Cisal Caserta, ha scritto al capogruppo di Fdi in Regione Campania per denunciare i problemi causati dalla sospensione dei Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati.

Temi più discussi: Ambito C06, Palumbo (CISAL Caserta) scrive al Capogruppo FdI in Regione Campania.; Aversa, sospesi piani terapeutici nell’Ambito C06: Palumbo (Cisal) scrive a Sangiuliano; Sospensione dei Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati: la Cisal scrive al capogruppo di Fdi in Regione; LDA e AKA7even incontrano i fan al Centro Campania per il firmacopie di Poesie Clandestine.

Campania, Ambito C06: Palumbo (CISAL Caserta) scrive al Capogruppo FdI in RegioneCaserta, 24 Febbraio - Il Segretario Generale della CISAL Caserta, Ferdinando Palumbo, ha indirizzato una lettera al Capogruppo di Fratelli d'Italia in ... sciscianonotizie.it

Aversa, sospesi piani terapeutici nell’Ambito C06: Palumbo (Cisal) scrive a SangiulianoAversa (Caserta) – I Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati si fermano e, con essi, l’assistenza per decine di persone con disabilità. È la denuncia ... pupia.tv

Aversa, sospesi piani terapeutici nell'Ambito C06: Palumbo (Cisal) scrive a Sangiuliano - #Pupiatv - facebook.com facebook