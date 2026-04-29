Secondo quanto riportato, un finanziere avrebbe prestato circa 800mila sterline a un imprenditore per finanziare l'apertura di un locale a Londra. La somma sarebbe stata destinata a sostenere i costi dell'iniziativa, senza ulteriori dettagli sulla destinazione precisa dei fondi. La notizia si inserisce in un contesto di analisi di transazioni finanziarie tra le parti coinvolte.

Secondo quanto emerso, Epstein avrebbe prestato a Cipriani Jr 800mila sterline per l’apertura di un club a Londra, mantenendo però il controllo del 66% delle azioni Dopo la grazia concessa a Nicole Minetti, il nome di Giuseppe Cipriani, suo compagno, torna sotto i riflettori per i suoi presun.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cipriani Jr-Epstein, il finanziere prestò al compagno di Nicole Minetti 800mila £ per l’apertura di un locale a Londra

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