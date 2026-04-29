Cioè omaggia i Paninari | in edicola la nostalgia anni ’80 con gadget esclusivo

Da lunedì in edicola, la rivista Cioè, pubblicata da Panini Comics, dedica uno speciale ai Paninari, un movimento culturale degli anni ’80. L’uscita include un gadget esclusivo e si concentra sull’estetica e lo stile di quel periodo, con un’attenzione particolare alla collaborazione con il sito PANINARO, creato da Andrea Gorgone. La pubblicazione ripercorre l’immaginario di una generazione attraverso immagini e riferimenti del tempo.

In edicola da lunedì . La storica rivista per teen Cioè, pubblicata da Panini Magazine (Panini Comics), celebra l’iconico stile della cultura paninara con un’iniziativa speciale realizzata in collaborazione con il PANINARO, fondato da Andrea Gorgone. L’obiettivo è riportare in primo piano l’estetica anni Ottanta, tra nostalgia e nuove reinterpretazioni contemporanee. A partire da lunedì 27 aprile, nelle edicole di Milano e Lombardia, la rivista è disponibile al prezzo di 6,90 euro e includerà in omaggio una maglietta da paninara in edizione limitata. Un gadget esclusivo pensato per omaggiare uno stile intramontabile e completare il vero “Pan-Look” paninara.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Cioè omaggia i Paninari: in edicola la nostalgia anni ’80 con gadget esclusivo Notizie correlate Leggi anche: Il ritorno dei Paninari: nelle edicole di Milano arriva un numero speciale di Cioè (con un regalo iconico) Giovanni Parisi pubblica “Nostalgia Canaglia”, viaggio nell’Agrigento degli anni ’60, ’70 e ’80L'imprenditore Giovanni Parisi annuncia l’uscita di “Nostalgia Canaglia”, un volume di 420 pagine che accompagna il lettore in un viaggio a ritroso...