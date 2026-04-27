Il ritorno dei Paninari | nelle edicole di Milano arriva un numero speciale di Cioè con un regalo iconico
Nelle edicole di Milano arriva un numero speciale di Cioè dedicato ai Paninari, i simboli degli anni Ottanta. La rivista, pubblicata da Panini Magazine, ha annunciato questa iniziativa per rendere omaggio a un’estetica che ha segnato un’epoca. La pubblicazione include un regalo iconico legato alla cultura dei ragazzi che negli anni Ottanta frequentavano le vie della città.
Il mito degli anni Ottanta torna a colorare le strade di Milano. Cioè, la storica rivista teen pubblicata da Panini Magazine (Panini Comics), ha annunciato un’iniziativa speciale per celebrare l’estetica intramontabile della cultura paninara. In collaborazione con il Paninaro (fondato da Andrea.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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