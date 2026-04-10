Giovanni Parisi pubblica Nostalgia Canaglia viaggio nell’Agrigento degli anni ’60 ’70 e ’80

Un imprenditore ha annunciato l’uscita di un nuovo libro intitolato “Nostalgia Canaglia”. Si tratta di un volume di 420 pagine che ripercorre la storia della città di Agrigento negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Il testo raccoglie racconti, aneddoti e ricordi legati a quel periodo, offrendo una narrazione dettagliata delle vicende di quegli anni. La pubblicazione rappresenta un viaggio nel passato della città, attraverso le esperienze di chi l’ha vissuta.

L'imprenditore Giovanni Parisi annuncia l’uscita di “Nostalgia Canaglia”, un volume di 420 pagine che accompagna il lettore in un viaggio a ritroso nel tempo, tra storie, aneddoti e ricordi legati all’Agrigento degli anni ’60, ’70 e ’80.L’autore descrive il libro come un affresco corale capace di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Il rock&blues degli anni ’60, ’70 e ’80 al Bbq Guys: Euphorica in concertoGli Euphorica tornano al Bbq Guys, per un’altra serata di musica dal vivo, tra grandi classici del rock n'roll, pezzi da ascoltare e da cantare... Summonte: viaggio in musica e parole negli anni 60 e 70 con "Forever Young"Sanremo 2026, le pagelle della serata cover: Arisa, Ditonellapiaga e TonyPitony sublimi (9), Samurai Jay (e Belén) insignificanti (4), Sayf show (8)...