Salametto tipo Milano ritirato dal commercio per presenza di Salmonella | allerta del Ministero della salute
Il Ministero della salute ha disposto il ritiro dal commercio di un tipo di salametto prodotto a Milano a causa della presenza di Salmonella spp. nel prodotto. L’allerta riguarda un possibile rischio microbiologico per i consumatori, che potrebbe derivare dal consumo del prodotto sospetto. La decisione è stata presa per prevenire eventuali problemi di salute legati alla contaminazione alimentare. Attualmente, non sono stati segnalati casi di malattie associate.
Il richiamo del salametto è stato disposto per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza accertata di salmonella spp nel prodotto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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