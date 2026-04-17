Salametto tipo Milano ritirato dal commercio per presenza di Salmonella | allerta del Ministero della salute

Il Ministero della salute ha disposto il ritiro dal commercio di un tipo di salametto prodotto a Milano a causa della presenza di Salmonella spp. nel prodotto. L’allerta riguarda un possibile rischio microbiologico per i consumatori, che potrebbe derivare dal consumo del prodotto sospetto. La decisione è stata presa per prevenire eventuali problemi di salute legati alla contaminazione alimentare. Attualmente, non sono stati segnalati casi di malattie associate.