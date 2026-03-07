Non mangiatelo! Il formaggio ritirato dai supermercati | È rischioso

Un lotto di formaggio provolone venduto nei supermercati è stato ritirato dai negozi. La decisione è stata presa per un possibile rischio microbiologico legato al prodotto. I supermercati hanno sospeso la vendita e hanno avvisato i clienti di non consumare il formaggio. La produzione del lotto interessato è stata bloccata e le autorità stanno verificando la situazione.

Un lotto di formaggio provolone venduto nei supermercati è stato richiamato a scopo precauzionale per un possibile rischio microbiologico. L'avviso riguarda un prodotto a marchio Consilia, ritirato dalla vendita per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi. L'azienda invita i consumatori a prestare attenzione al numero di lotto indicato nell'avviso ufficiale e raccomanda di non consumare il prodotto nel caso in cui sia stato acquistato. Il richiamo è stato disposto come misura di tutela della sicurezza alimentare. Le autorità sanitarie ricordano che, in situazioni di possibile contaminazione, è fondamentale seguire le indicazioni diffuse nei comunicati ufficiali.