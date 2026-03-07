Non mangiatelo! Il formaggio ritirato dai supermercati | E’ rischioso!

Un lotto di formaggio provolone è stato ritirato dai supermercati, dopo essere stato giudicato potenzialmente rischioso. La decisione è stata presa in modo preventivo, senza specificare le cause del richiamo. I supermercati hanno sospeso la vendita del prodotto e hanno avvisato i clienti di non consumarlo. La comunicazione invita alla massima attenzione e alla verifica del prodotto acquistato.

È stato disposto il richiamo, in via precauzionale, di un lotto di formaggio provolone venduto nei supermercati. L'avviso riguarda un prodotto a marchio Consilia, ritirato dalla vendita per un possibile rischio microbiologico legato alla sospetta presenza di Listeria monocytogenes, batterio che può causare la listeriosi. L'indicazione ai consumatori è di verificare i dati riportati sull'etichetta e di evitare il consumo in caso di corrispondenza con il lotto segnalato. Il provvedimento rientra nelle procedure di tutela della sicurezza alimentare. In situazioni di potenziale contaminazione, le autorità sanitarie raccomandano di attenersi alle comunicazioni ufficiali.