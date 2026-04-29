Dal 25 al 28 giugno a Cagliari si svolge il Filming Italy Sardegna Festival, guidato da Clara. L'evento combina cinema e musica, offrendo anche masterclass dell'Academy Cinema rivolte alle nuove generazioni. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge professionisti del settore, artisti e studenti interessati a approfondire le proprie competenze nel campo cinematografico e musicale.

? Cosa sapere Clara guida il Filming Italy Sardegna Festival dal 25 al 28 giugno a Cagliari.. L'evento unisce cinema e musica con masterclass Academy Cinema per le nuove generazioni.. Dal 25 al 28 giugno, Cagliari e il Forte Village ospiteranno la nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, con Clara designata come madrina ufficiale dell’evento. La manifestazione, nata dalla visione di Tiziana Rocca, punta a consolidare un percorso che unisce cinema, musica e televisione attraverso il dialogo con le nuove generazioni. La direttrice ha sottolineato come questo appuntamento rappresenti un traguardo di crescita per il progetto, caratterizzato da una forte determinazione nel sostenere il settore audiovisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema e musica in Sardegna: Clara guida il nuovo festival

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