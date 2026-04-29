Il 5 maggio, presso la Biblioteca del seminario, si terrà un evento dedicato agli spazi sacri del Friuli, presentato dallo storico Gabersceck. Durante l'incontro verranno illustrate alcune chiese e luoghi di culto della regione, evidenziando il loro utilizzo come set cinematografici. L'iniziativa si concentra sulla relazione tra il cinema e le strutture religiose, senza coinvolgere figure o enti specifici.

? Cosa sapere Lo storico Gabersceck presenta gli spazi sacri del Friuli alla Biblioteca del seminario il 5 maggio.. L'incontro analizza il legame tra i luoghi religiosi regionali e le scenografie della fiction.. Martedì 5 maggio alle ore 18.00, la Hall Scrosoppi della Biblioteca del seminario ospiterà la seconda puntata dedicata agli spazi sacri del Friuli Venezia Giulia utilizzati come set cinematografici, con un intervento dello storico Gabersceck in via Ellero 3. L’appuntamento, che si tiene presso l’ingresso di via Ellero, punta a ricostruire il legame profondo tra l’immaginario collettivo e i luoghi fisici della nostra provincia, dove chiese e monasteri hanno prestato le loro atmosfere per la fiction.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema e fede: quando le chiese del Friuli diventano set cinematografici

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