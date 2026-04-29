Dal 30 aprile al 3 maggio, a Pellezzano, in provincia di Salerno, viene proposta una nuova programmazione cinematografica. L'offerta comprende film adatti a tutte le età, con particolare attenzione alle famiglie e agli studenti. La rassegna si svolge presso una sala dedicata al cinema nel comune campano, offrendo varie proiezioni durante i quattro giorni di programmazione.

Nuova programmazione cinematografica a Pellezzano, a pochi chilometri da Salerno, con una proposta pensata per tutte le età e arricchita da offerte dedicate a famiglie e studenti. I film in programma. Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 saranno proiettati: Ore 17:00 – Michael. Ore 19:15 – Il Diavolo veste Prada 2. Ore 21:30 – Il Diavolo veste Prada 2. Prezzi e promozioni. Il costo del biglietto è di 7 euro, con riduzione a 5 euro per under 14 e studenti universitari. Disponibili anche diverse formule vantaggio: Carnet da 10 ingressi a 55 euro, utilizzabile da tutta la famiglia (genitori e figli). Promo nonno + nipote + popcorn a 12 euro. Possibilità di acquistare i biglietti con Carta Docenti.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Cinema a Pellezzano: programmazione dal 30 aprile al 3 maggio

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