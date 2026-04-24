La programmazione della settimana al cinema Esperia dal 24 al 29 aprile 2026
Dal 24 al 29 aprile 2026, il cinema Esperia di Padova propone una settimana ricca di film in programmazione. La lista comprende titoli di diversi generi, con proiezioni previste ogni giorno. La settimana inizia con uno spettacolo mercoledì e si conclude il lunedì successivo, offrendo agli spettatori più occasioni per scegliere cosa vedere. La programmazione include anche anteprime e film di successo, disponibili in varie fasce orarie.
Di seguito tutta la programmazione della settimana al Cinema Esperia di Padova.SOMMARIOMerc 22.04 (21) = LOS DOMINGOSGiov 23.04 (20) = MONTAGNA IN SCENAVen 24.04 (21) = LA TORTA DEL PRESIDENTESab 25.04 (21) = FLORA (speciale 25 aprile)Domenica 26.04 (18.30) = LA TORTA DEL PRESIDENTEDomenica 26.04.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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