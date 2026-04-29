Cina il ponte del Grand Canyon di Huajiang entra nel Guiness dei primati

Il ponte del Grand Canyon di Huajiang, situato nella provincia cinese del Guizhou, è stato ufficialmente inserito nel Guinness dei primati come il ponte più alto del mondo. La sua altezza, misurata in modo ufficiale, è di 626,01 metri. L'inaugurazione ha attirato l'attenzione internazionale, confermando il record mondiale per questa struttura. La certificazione è stata rilasciata dall’organizzazione Guinness World Records.

GUIYANG (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il ponte del Grand Canyon di Huajiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ha ricevuto una certificazione del Guinness World Records (GWR) come ponte più alto del mondo, con un’altezza confermata di 626,01 metri. Dopo ripetute misurazioni e verifiche, il risultato annunciato ieri segna un nuovo record mondiale per l’altezza di un ponte, superando il ponte Beipanjiang, alto 565,4 metri, che collega il Guizhou alla vicina provincia dello Yunnan e aveva ricevuto una certificazione del GWR nel 2018. “L’altezza finale confermata del ponte del Grand Canyon di Huajiang è di 626,01 metri, superando il precedente record mondiale di 565,4 metri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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