Donald Trump minaccia di bloccare un nuovo ponte tra Stati Uniti e Canada. La decisione arriva mentre i Democratici si preparano a votare in Congress sui dazi contro il Canada, e il presidente Usa pubblica un messaggio forte sulla sua piattaforma social, annunciando la possibilità di fermare i lavori sul collegamento, che potrebbe complicare i rapporti tra i due paesi.

Mentre i Democratici si preparano a presentare alla Camera un voto riguardante i dazi che Donald Trump ha al Canada, il presidente ha pubblicato una lunga invettiva sulla sua piattaforma social, in cui minaccia di bloccare un ponte che collega gli Stati Uniti e il partner commerciale. “Tutti sanno che il Canada ha trattato gli Stati Uniti in modo molto ingiusto per decenni”, ha esordito su Truth. Trump sembra intenzionato a bloccare l’inaugurazione del ponte internazionale Gordie Howe. Si tratta di una struttura da 4,6 miliardi di dollari, che collega Windsor, Ontario, e Detroit, Michigan. A erigerlo è stata una partnership binazionale che ha ottenuto l’approvazione durante l’amministrazione Obama, ma la costruzione è iniziata nel 2018. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump minaccia di bloccare un nuovo ponte che collega Stati Uniti e Canada (e c’entra la Cina)

Donald Trump ha minacciato di bloccare l'apertura di un nuovo ponte tra il Canada e gli Stati Uniti.

L'attenzione internazionale si concentra sulla recente disputa tra Stati Uniti e Canada riguardo alle relazioni con la Cina.

