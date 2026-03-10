FAI lancia cinque Grand Challenges per premiare i prossimi primati dell’esplorazione spaziale

La FAI, federazione internazionale che certifica i record nel settore aerospaziale, ha annunciato cinque nuove grandi sfide dedicate alle future imprese nell’esplorazione spaziale oltre l’orbita terrestre. Questi obiettivi sono stati presentati come opportunità per premiare i prossimi “primati” nel campo del volo spaziale e segnare nuovi traguardi storici. L’obiettivo è stimolare innovazioni e progressi nel settore.

La FAI – World Air Sports Federation, organismo internazionale che certifica i record spaziali, guarda al futuro dell’esplorazione oltre l’orbita terrestre e annuncia cinque nuove grandi sfide destinate a segnare i prossimi traguardi storici del volo spaziale. Presentati a Losanna il 10 marzo 2026, i nuovi “Miliarium Ad Astra Grand Challenges” nascono con l’obiettivo di riconoscere e definire i futuri “firsts” della corsa allo spazio, in una fase che si annuncia decisiva per l’evoluzione tecnologica e per la presenza umana oltre la Terra. Con questa iniziativa, gli esperti di astronautica della FAI hanno voluto predisporre un quadro preciso di regole e definizioni per identificare i prossimi grandi momenti di svolta dell’esplorazione spaziale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - FAI lancia cinque Grand Challenges per premiare i prossimi “primati” dell’esplorazione spaziale Articoli correlati Cos’è la sindrome di Kessler e perché rischiamo la fine dell’esplorazione spaziale: si avvicina sempre piùUn nuovo studio lancia l'allarme sui rischi rappresentati dalle mega-costellazioni di satelliti. “Eu policies and global challenges”, tavola rotonda sulle sfide globali dell’Unione europea oggiROMA - Lunedì 2 febbraio, a partire dalle ore 10, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "Eu...