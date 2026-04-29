Cina i mezzi di manutenzione al lavoro per rimuovere decine di metri di neve lungo l' autostrada Duku

I mezzi di manutenzione stanno operando lungo l'autostrada Duku, situata nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. Le squadre stanno rimuovendo diversi metri di neve per permettere la riapertura al traffico, prevista a breve. La strada è rimasta chiusa durante la stagione invernale e ora si stanno svolgendo le operazioni di pulizia prima della riapertura.

L’ autostrada Duku, nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, riaprirà presto al traffico dopo la chiusura invernale annuale. Gli addetti alla manutenzione dell’autostrada stanno per completare la rimozione della neve, alta diversi metri, dalla carreggiata, e giovedì dovrebbe iniziare lo sbrinamento nel tunnel di Yuximolegai, dove si concluderanno i lavori su entrambe le estremità dell’autostrada. L’autostrada Duku, lunga 561 chilometri, collega Dushanzi, nel nord dello Xinjiang, e la città di Kuqa, nel sud. Un terzo dell’autostrada corre lungo le pareti montuose e un quinto si trova all’interno di zone di permafrost in alta montagna.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, i mezzi di manutenzione al lavoro per rimuovere decine di metri di neve lungo l'autostrada Duku Notizie correlate Lavori di manutenzione al cavalcavia lungo l’autostrada A21Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione... L’imponente corteo di auto di Jd Vance per le vie di Milano: decine di mezzi al seguito del vicepresidente UsaSalta la messa per le vittime di Covid, perché? Vogliono toglierci anche la memoria? La serata al Bellini di Napoli per gli studenti palestinesi è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cina contro neoliberismo: il modello che l’Occidente finge di non vedere; CGTN: L’arte della governance: le strategie della Cina che spianano la strada verso uno sviluppo sostenibile; La Cina rafforza la tutela dei lavoratori impiegati nelle nuove occupazioni; La Cina testa droni e cani robot in un’esercitazione di guerra urbana: come cambia il futuro dei conflitti. Cina, i mezzi di manutenzione al lavoro per rimuovere decine di metri di neve lungo l'autostrada DukuL'autostrada Duku, nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, riaprirà presto al traffico dopo la chiusura invernale annuale. lapresse.it CGTN: L’arte della governance: le strategie della Cina che spianano la strada verso uno sviluppo sostenibilePECHINO, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Se da una parte il mondo si sta sforzando di raggiungere una crescita economica sostenibile, dall’altra la Cina sta utilizzando la tecnologia con successo a ... adnkronos.com Ding Xuexiang a cerimonia apertura IX Summit Costruzione Cina Digitale Il 29 aprile il IX Summit per la Costruzione della Cina Digitale si è aperto a Fuzhou. Ding Xuexiang, membro del Comitato Permanente dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Parti - facebook.com facebook “Non vogliamo essere la Nike della Cina, ma l’Anta del mondo”, aveva detto 20 anni fa il fondatore dell’azienda cinese di abbigliamento sportivo Anta. E oggi quel sogno appare più vicino. Cosa dicono gli ultimi numeri x.com