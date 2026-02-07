L’imponente corteo di auto di Jd Vance per le vie di Milano | decine di mezzi al seguito del vicepresidente Usa

Lungo le strade di Milano, un lungo corteo di auto, moto e veicoli blindati ha seguito il vicepresidente americano Jd Vance. Decine di mezzi si sono mossi tra il traffico cittadino, accompagnando il politico durante la sua visita in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina. I passanti si sono fermati a osservare questa parata imponente, che ha attirato molta attenzione in centro.

Milano Cortina, le immagini dell'arrivo a Malpensa del vicepresidente Usa JD Vance Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Malpensa con la famiglia. Il vicepresidente Usa JD Vance è a Milano Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Milano. Milano Cortina, partito il corteo contro le Olimpiadi: cinquemila persone in piazza, fumogeni vicino al Villaggio olimpicoSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato Insostenibili. Olimpiadi 2026, un migliaio i partecipanti al corteo pro Pal a Milano(LaPresse) Sono circa un migliaio i manifestanti proPal, contro l'Ice e gli 'sprechi' delle Olimpiadi di Milano-Cortina, scesi in piazza a Milano. L'imponente arrivo degli americani in città Vance e Rubio a Milano, scortati da auto scure e forze di sicurezza.

