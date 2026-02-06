Il parcheggio si paga col cellulare | Servizio utile per tanti turisti

Arriva anche a Maranello l’app EasyPark, che permette di pagare la sosta con il cellulare. I turisti e gli automobilisti possono così gestire in modo semplice e rapido il pagamento delle strisce blu, senza dover cercare monete o fare code. Con questa app, si può prolungare o interrompere la sosta in qualsiasi momento, direttamente dallo smartphone, rispettando le tariffe stabilite dal Comune. La novità riguarda soprattutto i visitatori che vogliono risparmiare tempo e muoversi più facilmente in città.

Arriva anche a Maranello l’ EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia. Va ad aggiungersi agli altri metodi di pagamento più tradizionali e consente agli automobilisti di pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone: grazie alla possibilità di prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, o di interromperla anticipatamente al rientro in auto, il pagamento sarà dunque riferito al tempo effettivo della propria permanenza, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale. La novità riguarda in particolare le aree di parcheggi a pagamento situate in via Dino Ferrari, nei pressi del Museo Ferrari: "Riteniamo – sottolinea l’assessore al Turismo Yuri Fontana - che si tratti di un servizio utile, soprattutto per i tantissimi turisti che la nostra città accoglie ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il parcheggio si paga col cellulare: "Servizio utile per tanti turisti" Approfondimenti su Maranello Parcheggio Rifredi e Campo di Marte. Turisti e pendolari spaesati. Tanti bus, ma semivuoti. E Rfi paga i taxi per lo sprint Rifredi e Campo di Marte sono zone di Firenze spesso confuse per turisti e pendolari. L’Imu non si paga a Capri, il piano contro gli affitti brevi per turisti Il comune di Capri ha adottato una misura che prevede l’azzeramento dell’Imu per i proprietari che affittano le proprie abitazioni agli abitanti dell’isola. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Maranello Parcheggio Argomenti discussi: Vivere a Torino costa 180 euro in più: la storia di chi non trova posto nemmeno pagando; Strisce blu Torino: costo 2026, orari e permessi; Il parcheggio si paga col cellulare: Servizio utile per tanti turisti; Pagare il parcheggio a colpi di ciglia. Il parcheggio si paga col cellulare: Servizio utile per tanti turistiMaranello, EasyPark è un’ App valida in tutta Italia. La sosta può essere interrota. o prolungata con un click. . ilrestodelcarlino.it FONTE NUOVA – Fine della sosta gratuita: ora al Parcheggio Multipiano si pagaDa martedì 3 febbraio il parcheggio multipiano di Piazza Aldo Moro a Fonte Nuova è in modalità a pagamento. Lo stabilisce l’ordinanza numero 19 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata martedì mattina d ... tiburno.tv Il parcheggio ti raggiunge: il Car Valet su misura per te! Perché cercare parcheggio quando puoi consegnare l'auto direttamente al terminal Con il nostro servizio Car Valet, elimini lo stress della sosta e parti all'istante. Mentre tu voli verso la tua meta, Air facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.