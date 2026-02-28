Ciclista falciato da un' auto a Numana | è grave

Un ciclista è stato investito da un'auto questa mattina a Numana, lungo la Litoranea a Marcelli, e le sue condizioni sono considerate gravi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 e il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Numana, 28 febbraio 2026 - E’ arrivato ferito in maniera piuttosto grave al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette il ciclista che questa mattina, poco prima delle 10, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Litoranea, a Marcelli di Numana. L’uomo, un 54enne del posto, stava pedalando la sua bicicletta quando, all’altezza di “Fior di Grano”, è stato falciato da un’auto ed è rovinato sull’asfalto. Le cause sono ancora in corso di accertamento. L’automobilista si è fermato subito ed ha prestato i primi soccorsi al ferito che poco dopo ha ricevuto le cure sanitarie dal personale dell’automedica del 118 ed è stato stato trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Ancona a bordo di un’ambulanza della Croce Bianca di Numana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

