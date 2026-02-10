Crans Montana Bertolaso | Fuori pericolo tutti i ragazzi feriti

Bertolaso annuncia che tutti i ragazzi feriti nella strage di Crans Montana sono fuori pericolo. Dopo la notte di Capodanno, un terzo dei pazienti ricoverati in Lombardia è stato dimesso. La situazione sembra migliorare, mentre i medici continuano a monitorare gli altri ancora in cura.

(Adnkronos) – Un terzo dei pazienti ricoverati in Lombardia dopo la strage di Crans-Montana, avvenuta la notte di Capodanno, è stato dimesso. Mentre i ragazzi più gravi non sono più in pericolo di vita. A fare il punto è l’assessore regionale alla Sanità Guido Bertolaso, spiegando che restano in ospedale soprattutto i giovani più gravi. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Crans Montana Strage

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, aggiorna sulla situazione dei feriti dell’incendio di Crans-Montana.

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione dei feriti di Crans-Montana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

CRANS, BERTOLASO: FERITI NON PIÙ PERICOLO VITA, TUTTI FUORI DA TERAPIA INTENSIVA

Ultime notizie su Crans Montana Strage

Argomenti discussi: Ustionati di Crans-Montana, segnali di speranza: Stanno migliorando, presto daremo belle notizie; Crans-Montana, Bertolaso: Visita a ragazzi feriti conferma umanità di Mattarella; Bertolaso: Mattarella a Niguarda visita feriti di Crans Montana; Bertolaso, i feriti di Crans a Milano non son più in pericolo di vita.

Crans-Montana, buone notizie da Bertolaso: feriti fuori pericolo di vitaBertolaso annuncia: migliorano i ricoverati a Milano, stop alla terapia intensiva e percorso di cura al Niguarda ... tg.la7.it

Crans-Montana, tutti i feriti ricoverati a Milano sono fuori pericolo di vita: «Sarà un percorso lungo, ma siamo soddisfatti»MILANO - I feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti «fuori imminente pericolo di vita» e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono ... ilgazzettino.it

Bertolaso: "I feriti di Crans Montana ricoverati a Milano non son più in pericolo di vita". Al Niguarda tutti fuori dalla terapia intensiva, una 55enne è stata dimessa #ANSA - facebook.com facebook

Le aspettative di una sentenza severa dopo la catastrofe dell’incendio di Crans-Montana sono elevate. Ma molte persone resteranno deluse, come accadde nel 2000 con l’incendio nella località sciistica austriaca di Kaprun. x.com