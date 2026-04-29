Cial Corepla e Ricrea portano il riciclo al Comicon 2026

Durante la XXVI edizione del Comicon, il festival dedicato alla cultura pop internazionale, è stato presentato un progetto di riciclo promosso da tre organizzazioni specializzate nel settore. L’iniziativa coinvolge attività di raccolta e riutilizzo di materiali plastici, con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della sostenibilità ambientale. L’evento si tiene in una località italiana e durerà diversi giorni, attirando appassionati da tutta Italia.

(Adnkronos) – In occasione della XXVI edizione del Comicon – International Pop Culture Festival, in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Cial – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, Corepla – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, e Ricrea – Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, in qualità di ecopartner della manifestazione, lavorano fianco a fianco per fare del Festival un punto di incontro tra cultura pop e impegno ambientale, animando la manifestazione con installazioni interattive, laboratori educativi e storie a fumetti.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Comicon Napoli presenta Pop Wave – COMICON for PalestineIn occasione di COMICON Napoli, eventi e iniziative per una Palestina che disegna, crea, si racconta e soprattutto vive e resiste attraverso il...

Eris Edizioni al Napoli Comicon 2026Eris Edizioni torna al Comicon Napoli 2026, con diversi titoli in anteprima, ospiti in dedica ed eventi.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Un Sacco in Comune 2026: la sfida del riciclo arriva in Abruzzo; Abruzzo, Un sacco in comune 2026: sfida tra 4 città sul riciclo.

Un Sacco in Comune 2026: la sfida del riciclo arriva in AbruzzoCIAL, COREPLA e RICREA rilanciano, con il patrocinio della Regione Abruzzo, il progetto dedicato alla raccolta differenziata di alluminio, plastica e acciaio dopo il successo dell’edizione 2025. alternativasostenibile.it

Un Sacco in Comune 2026, al via in Abruzzo la sfida del riciclo(Adnkronos) – Al via ‘Un Sacco in Comune’, il progetto promosso da Corepla, Cial e Ricrea, i tre consorzi nazionali per il riciclo degli imballaggi in plastica, alluminio e acciaio. Arriva in Abruzzo ... pianetagenoa1893.net

Il progetto speciale realizzato insieme ai nostri Eco Partner , e prosegue con una nuova striscia firmata da , che ci accompagna ancora una volta dentro il tema del . x.com

Al via “Un Sacco in Comune” per la raccolta differenziata Parte il progetto promosso da Corepla, Cial e Ricrea per migliorare quantità e qualità della raccolta di plastica, alluminio e acciaio. Coinvolti i quattro capoluoghi abruzzesi in una sfida tra april - facebook.com facebook