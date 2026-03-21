Nella serata di oggi, 21 marzo 2026, a Portoferraio, in via Ninci nella zona alta del centro storico, un uomo è morto dopo essere stato schiacciato dalla propria auto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

PORTOFERRAIO – Incidente mortale nella serata di oggi, 21 marzo 2026, a Portoferraio, in via Ninci. A perdere la vita un 80enne che è rimasto travolto dalla propria auto. Secondo una prima ricostruzione l’anziano avrebbe parcheggiato l’auto che, per cause in corso d’accertamento, si è mossa nel tratto in discesa. L’uomo avrebbe tentato di fermarla, tuttavia è stato travolto dal mezzo, schiacciato poi fra la sua macchina e un’altra poco distante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, oltre al personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’80enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Portoferraio: muore schiacciato dalla sua auto

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