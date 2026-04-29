Choc a Milano per Sespo | il furto appena sceso dall’aereo gli spezza il cuore

A Milano si è verificato un episodio che ha coinvolto il noto influencer, Edoardo Esposito, conosciuto come Sespo. Al suo arrivo in Italia, gli è stato sottratto qualcosa di importante, provocandogli grande dispiacere. L’evento ha suscitato attenzione tra i follower e sui social media, dove l’influencer ha condiviso la sua reazione. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili del furto.

Il ritorno in Italia si è trasformato in un’esperienza amara per Edoardo Esposito, conosciuto online come Sespo. Dopo un lungo viaggio da Los Angeles, il creator classe 1999 è atterrato a Milano con l’obiettivo di festeggiare il compleanno del suo migliore amico Valerio Mazzei, ma pochi istanti dopo l’arrivo è stato vittima di un furto che lo ha profondamente colpito. Il racconto è arrivato direttamente attraverso le sue storie su Instagram, dove è apparso visibilmente scosso e amareggiato per quanto accaduto. La vicenda si inserisce in un contesto inizialmente positivo, con Sespo che era tornato dagli Stati Uniti proprio per partecipare ai festeggiamenti del compleanno dell’amico, che il 26 aprile ha compiuto 26 anni.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Choc a Milano per Sespo: il furto appena sceso dall’aereo gli spezza il cuore Notizie correlate Marine protesta al Senato Usa, la polizia gli spezza un braccio: il video-chocDurante una seduta di una sottocommissione delle Forze armate del Senato degli Stati Uniti, l’ex marine e candidato del Partito Verde al Senato in... “Sono appena arrivati”. Bimbo col cuore bruciato, l’annuncio dall’ospedale MonaldiUna giornata che può segnare un punto di svolta si è aperta all’ospedale Monaldi di Napoli, dove da settimane è ricoverato il bambino di due anni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Interviene per difendere l’amico: 10 contro uno, studente pestato. Choc a Milano fuori dalla discoteca, il 22enne anconetano: Preso a...; Milano: insulti choc a Brigata Ebraica nel corteo del 25 aprile; 25 aprile: colpi di pistola a Roma contro due iscritti all'Anpi, a Milano insulti choc contro la Brigata Ebraica; Studio Aperto: Festa a Milano per il Diavolo 2 Video. Ragazzino di 14 anni aggredito a Milano: «Colpito alla schiena e alla testa con una bottiglia rotta». Il branco in fugaChoc a Milano dove un ragazzino di appena 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi di arma da taglio: il ... leggo.it 25 aprile, caos a Milano: insulti choc contro la Brigata Ebraica. Una delegazione ricevutaAGI - Siete solo saponette mancate: è il coro choc che alcuni manifestanti hanno rivolto all'indirizzo dello spezzone della Brigata ebraica a Milano, poco dopo la partenza del corteo per la Festa de ... msn.com "Lunga vita a Hitler": il video choc e le urla degli antagonisti x.com "Lunga vita a Hitler": il video choc e le urla degli antagonisti contro la Brigata ebraica - facebook.com facebook