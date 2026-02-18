Sono appena arrivati Bimbo col cuore bruciato l’annuncio dall’ospedale Monaldi

Il bambino di due anni, che ha subito un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre, è stato trasferito all’ospedale Monaldi di Napoli. La sua condizione critica e le ferite sul cuore sono alla base di questa decisione. Questa mattina, i medici hanno annunciato il suo arrivo, sperando in una possibile svolta nel suo percorso di cura.

Una giornata che può segnare un punto di svolta si è aperta all’ospedale Monaldi di Napoli, dove da settimane è ricoverato il bambino di due anni finito al centro del caso del cuore danneggiato trapiantato lo scorso 23 dicembre. L’attenzione è altissima, non solo per le condizioni del piccolo, ma anche per le implicazioni sanitarie e organizzative che questa vicenda porta con sé. In mattinata, tra corridoi silenziosi e reparti sotto stretta osservazione, sono arrivati gli ispettori inviati dal Ministero della Salute, incaricati di fare piena luce su quanto accaduto. L’attività ispettiva si concentra inizialmente sulla documentazione clinica e organizzativa dell’Ospedale Monaldi, struttura che fa capo all’Azienda Ospedaliera dei Colli.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

