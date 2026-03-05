Marine protesta al Senato Usa la polizia gli spezza un braccio | il video-choc

Durante una seduta della sottocommissione delle Forze armate del Senato degli Stati Uniti, l’ex marine e candidato del Partito Verde al Senato in North Carolina, Brian McGinnis, ha protestato contro la guerra in Iran. Dopo aver espresso il suo dissenso, è stato rimosso con la forza dall’aula dalla polizia, che gli ha anche provocato la frattura di un braccio. Un video mostra chiaramente l’intervento degli agenti durante l’episodio.

Durante una seduta di una sottocommissione delle Forze armate del Senato degli Stati Uniti, l’ex marine e candidato del Partito Verde al Senato in North Carolina Brian McGinnis è stato allontanato con la forza dall’aula dopo aver protestato contro la guerra in Iran. Circa mezz’ora dopo l’inizio dei lavori, McGinnis si è alzato in piedi interrompendo la seduta e dichiarando che gli Stati Uniti non vogliono mandare i propri figli a combattere per Israele. Gli agenti della polizia di Capitol Hill sono intervenuti per portarlo via, mentre il veterano continuava a gridare le sue ragioni. Nel video diffuso sui social si vede McGinnis opporre resistenza aggrappandosi alla porta dell’aula mentre tre agenti cercano di trascinarlo fuori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

