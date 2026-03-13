L'Inter si prepara a disputare quattro partite decisive contro Atalanta, Fiorentina, Roma e Como. Cristian Chivu ha stilato un piano per affrontare queste sfide cruciali, che potrebbero determinare il destino dello scudetto. La squadra nerazzurra si trova di fronte a un ciclo importante, in cui ogni risultato potrebbe incidere sulla classifica finale.

Il campionato dell’Inter si deciderà in piena primavera. Chivu ha già fissato l’obiettivo: “scollinare” le prossime quattro partite per mantenere i suoi 7 punti di vantaggio sui rossoneri. Si parte da Inter-Atalanta di sabato e si finisce con il Como nel secondo fine settimana di aprile. Nel mezzo, Fiorentina in trasferta e la Roma a San Siro. Lo scudetto dell’Inter passerà da queste quattro partite. Tutte ostiche per vari motivi. Il Milan, invece, sfiderà Lazio e Napoli in trasferta e avrà Torino e Udinese in casa. La prima sfida sarà contro l’Atalanta, dove mancheranno Calhanoglu e Lautaro. La Dea è in lotta per un posto in Champions e arriva dai sei gol incassati contro il Bayern Monaco agli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, lo scudetto passa da qui, Chivu si gioca tutto in 4 sfide! Ed ecco il suo piano

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SERIE A | Inter difende il tesoretto di 7 punti dall'assalto del Milan. Atalanta e Lazio avversarie scomode. Como-Roma vale il quarto posto. La presentazione del prossimo turno di campionato. #ANSA - facebook.com facebook