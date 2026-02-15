Inter-Juve Chivu ammette su Kalulu | Episodio dubbio lo dico anche a Bastoni

Cristian Chivu ha spiegato che l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante il Derby d’Italia ha creato dubbi, ma lui stesso lo ha detto ai giocatori. La partita si è conclusa con il gol di Zielinski al 90°, che ha regalato la vittoria all’Inter. Il tecnico nerazzurro ha commentato la scena che ha sollevato molte polemiche e ha sottolineato di aver parlato della situazione con Bastoni.

L’Inter la spunta sulla Juventus grazie al gol decisivo al 90? di Zielinski: le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro Cristian Chivu tira un sospiro di sollievo dopo la rocambolesca vittoria della sua Inter nel Derby d’Italia contro la Juventus. Cristian Chivu in conferenza dopo Inter-Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Esposito e Zielinski decisivi nello scoppiettante big match di San Siro: “ Abbiamo messo cuore e determinazione, è l’unica cosa positiva della partita oltre al risultato. Siamo stati un po’ ingenui, dovevamo gestirla meglio. Spero che questa vittoria ci dia qualcosa di importante e maggiore fiducia su quelle che sono le nostre ambizioni”, esordisce in conferenza stampa l’allenatore nerazzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter-Juve, Chivu ammette su Kalulu: “Episodio dubbio, lo dico anche a Bastoni” Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni? Kalulu è stato espulso durante Inter-Juventus dopo aver commesso un fallo su Bastoni, provocando le proteste dei nerazzurri. Rigore Wirtz, Viviano torna sull’episodio: «La morte del calcio. E su Bastoni dico che…» Emiliano Viviano torna sull'episodio del rigore di Wirtz, definendolo «la morte del calcio». Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Chivu: Thuram rida pure col fratello, ma sia più egoista. Spalletti? Anche io avrei preferito non parlare; Chivu ammette quale era il blocco mentale dell'Inter e difende Bastoni: Non fa simulazione; C’è la Juve, l’Inter prova l’allungo. Lucio in silenzio, Chivu lo stuzzica; Inter, Chivu non voleva parlare alla stampa. La bordata ai tecnici che si lamentano e il consiglio a Thuram. Chivu difende l’Inter: la risposta sul rosso a Kalulu e alle accuse della JuveChivu difende l'Inter dalle accuse e si espone in diretta in merito all'espulsione di Kalulu nella partita contro la Juventus ... spaziointer.it Chivu: Rosso? Tocco leggero, ma Kalulu tenga le mani a casa! Quando io ho subito torti…Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di questa sera contro la Juventus ... msn.com SCONTRO FURIOSO CON CHIVU Inter-Juve, è Bufera! facebook Inter-Juve, Zielinski: "Vittoria meritata ma dovevamo gestirla meglio". VIDEO #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Zielinski x.com