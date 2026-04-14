Aeroporto dell' Umbria obiettivi e sfide future | si chiude il mandato del Cda con un bilancio in utile

L’aeroporto dell’Umbria ha concluso il suo mandato con un bilancio in utile e ha registrato un record di oltre 620mila passeggeri nel 2025. Il traffico internazionale è aumentato del 57% rispetto all’anno precedente. La crescita del numero di viaggiatori e l’andamento positivo dei risultati economici segnano un nuovo capitolo per la struttura, che ora si prepara alle sfide future e agli obiettivi di sviluppo.

Un bilancio che si chiude in utile e un 2025 che ha fatto registrare il record di presenze, più di 620mila passeggeri oltre che un incoraggiante +57% sul traffico internazionale.Il Consiglio di amministrazione uscente dell'Aeroporto dell'Umbria valuta con positività e soddisfazione i dati.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Juventus: Bilancio semestrale anticipato, utile in crescita e sguardo a strategie future per il club.Juventus, Bilancio in Anticipo: La Società a Confronto con i Numeri e il Futuro La Juventus ha deciso di anticipare al 23 febbraio l’approvazione... Asia, bilancio chiude con utile: Madaro confermato per altri tre anniTempo di lettura: < 1 minutoE’ stato approvato il bilancio di esercizio 2025 dell’Asia che chiude con utile di oltre 75mila euro.