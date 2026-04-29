Chiosco ai Giardini della Rotonda la Giunta dà l' ok alla concessione
La Giunta comunale ha dato il via libera alle linee di indirizzo per l’affidamento in concessione del chiosco situato nei Giardini della Rotonda, in piazzale Mazzini. La decisione è stata presa ieri, 28 aprile, su proposta del vicesindaco. Ora si procederà con le procedure per l’affidamento, che prevedono un avvio graduale.
Ieri, 28 aprile, su proposta del vicesindaco Antonio Bressa, la Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per avviare progressivamente le procedure di affidamento in concessione del chiosco all’interno dei Giardini della Rotonda, in piazzale Mazzini.L’ok arriva dopo i recenti lavori di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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