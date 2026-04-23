I giardini della Rotonda riaprono in una veste tutta nuova

I giardini della Rotonda riapriranno al pubblico il 24 aprile, dopo i lavori di restauro che ne hanno limitato l'accesso negli ultimi mesi. La riapertura rappresenta la conclusione di un intervento di recupero del complesso, che ha coinvolto anche le aree verdi circostanti. La data è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno annunciato la fine dei lavori e la riapertura completa degli spazi pubblici.

Il 24 aprile è in programma la riapertura totale dei giardini della Rotonda, a seguito della conclusione dei lavori che ne hanno in parte inibito l'uso negli scorsi mesi per la necessità di completare il restauro che ha interessato il complesso. L'intervento è stato realizzato grazie a un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Tex rivive alcune delle sue migliori avventure in una veste tutta nuovaIl ranger più amato dai lettori italiani sta per rivere alcune delle sue vecchia avventure in una veste tutta nuova. Gli uffici postali di Elice e Cappelle sul Tavo riaprono nella nuova veste "Polis"Sono ora disponibili i “Certificati Inps”, i servizi “Atti di volontaria giurisdizione”, 15 diversi certificati anagrafici ed è possibile richiedere... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Manutenzione del verde pubblico: dal 20 aprile 2026 al via il piano di sfalcio a pieno regime; ITALGAS: dettaglio e informazioni sui cantieri avviati su Orbassano; Una rotonda dedicata a Bettino Craxi, attesa la figlia per l’intitolazione; Al Santuario di San Paolo alla Rotonda di Reggio, il concerto Sacro Vox organica IV · ilreggino.it. Giardini della Rotonda, il parco compie cent'anni. Dall'inaugurazione nel 1925 con Cadorna e Diaz al nuovo chiosco per l'anno prossimoPADOVA - Compiono un secolo i Giardini della Rotonda: il Comune, il Comitato Mura e il Gruppo Giardino Storico hanno organizzato sabato 14 giugno una passeggiata guidata in occasione dei 100 anni dall ... ilgazzettino.it Francesco Emilio Borrelli. . NAPOLI, RAPINA SULLA SPIAGGIA DI MAPPATELLA: DUE ARRESTI ALLA ROTONDA DIAZ. BORRELLI (AVS): “SERVE MASSIMA ALLERTA SULLE SPIAGGE PUBBLICHE. TUTTI HANNO DIRITTO AL MARE, MA ANCHE ALLA SI - facebook.com facebook Ieri si è conclusa a #Bucarest la tavola rotonda tra Ambasciata d'Italia e #DIICOT dedicata alla sicurezza finanziaria. Al centro: Controllo flussi di contante (Reg. UE 2018/1672 e 776/2021) Contrasto al riciclaggio via #Crypto Blockchain analysis e pro x.com