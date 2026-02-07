Campi S Giancotti la Giunta avvia il rinnovo della concessione fino al 2035 alla SSD Calabria

La Giunta comunale di Catanzaro ha deciso di rinnovare la concessione dei campi da tennis “S. Giancotti” fino al 2035. La decisione è arrivata dopo aver valutato le pratiche e le richieste della società S.S.D. Calabria, che gestisce l’impianto. La scelta ha suscitato reazioni tra gli utenti e gli atleti che usano regolarmente i campi, molti dei quali sperano in miglioramenti e investimenti futuri. Ora si attende l’atto ufficiale e il proseguimento dei lavori per mantenere in funzione la struttura.

La Giunta comunale di Catanzaro ha dato il via libera al rinnovo della concessione dei campi da tennis "S. Giancotti" alla S.S.D. Calabria Swim Race, prolungando la gestione dell'impianto sportivo fino al 2035. La decisione, formalizzata attraverso una delibera approvata oggi, 7 febbraio 2026, segna una continuità nella gestione di un'infrastruttura considerata cruciale per la promozione dello sport e del benessere nella città di Catanzaro. Il provvedimento, reso noto nel pomeriggio, si basa su una valutazione positiva dell'esperienza maturata dalla società attuale nel corso degli ultimi nove anni, periodo durante il quale la Calabria Swim Race ha gestito i campi situati in località Pontepiccolo. Campi S. Giancotti, la Giunta avvia il rinnovo della concessione fino al 2035 alla S.S.D. Calabria Swim RaceLa delibera richiama la funzione sociale dell'impianto e affida al dirigente gli atti conseguenti, aprendo alla possibilità di una proroga di ulteriori nove anni

