A Chieti si avvicina il momento delle elezioni comunali, previste tra il 24 e il 25 maggio, per scegliere il nuovo sindaco. Sei candidati si contendono la guida della città, con un possibile secondo turno previsto per il 7 giugno. La campagna elettorale si sta intensificando, mentre i cittadini si preparano a esprimere la loro preferenza in un momento cruciale per il futuro di Chieti.

? Cosa sapere Chieti vota tra il 24 e il 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco.. Sei candidati si sfidano per il governo cittadino con eventuale ballottaggio il 7 giugno.. I cittadini di Chieti si preparano a decidere il futuro della città tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, quando le urne apriranno per eleggere il nuovo sindaco tra sei sfidanti diversi. Il clima che si respira tra i vicoli del centro e nelle piazze della provincia è quello di una sfida aperta, dove ogni nome in lista punta a toccare la porta di chi cerca risposte concrete. Le date sono già segnate sul calendario: se al primo turno non emergerà una maggioranza netta, la città tornerà alle urne per l’eventuale ballottaggio tra domenica 7 e lunedì 8 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti al bivio: 6 sfidanti per il futuro della città alle urne

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